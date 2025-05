Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pomůžete nám?

TRUTNOVSKO - Muž dnes nepřišel do zaměstnání.

Policisté ze Dvora Králové nad Labem v současné době intenzivně pátrají po 41letém muži, který dnes nepřišel do zaměstnání, aniž by se omluvil. Jeho mobilní telefon je nedostupný a nikdo o něm nemá žádnou zprávu. Muž byl zřejmě naposledy viděn ve středu 14. května 2025 odpoledne nad místní nemocnicí.

Z těchto důvodů žádáme širokou veřejnost o pomoc při jeho nalezení. V současné době nemáme informaci k jeho oblečení ani k věcem, které by mohl mít při sobě.

Pokud víte, kde se muž nachází nebo jste ho někde zahlédli, neprodleně kontaktujte linku 158 nebo přímo policisty obvodního oddělení ve Dvoře Králové nad Labem.

Děkujeme.

por. Pižlová Šárka, DiS.

16.5.2025, 13:30

vytisknout e-mailem