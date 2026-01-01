Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pomozte ztotožnit neznámého muže nalezeného v řece Svratce
Poznáváte oblečení z fotografií? Volejte 158.
Brněnští kriminalisté se již téměř rok zabývají případem dosud neztotožněného muže, jehož tělo bylo nalezeno v řece Svratce poblíž nákupního centra Avion Shopping Park Brno. Tělo objevil rybář. Jednalo se o muže bílé pleti ve věku přibližně 30 až 40 let, vysokého asi 177 centimetrů a vážícího přibližně 50 kilogramů. Přes rozsáhlé prověřování a téměř roční usilovnou práci kriminalistů se dosud nepodařilo zjistit jeho totožnost.
Obracíme se proto na veřejnost s žádostí o pomoc. Zveřejňujeme fotografie oblečení, které měl muž v době nálezu na sobě. Pokud některý z oděvů, případně máte jakékoli informace, které by mohly vést ke zjištění totožnosti muže, kontaktujte Policii České republiky prostřednictvím tísňové linky 158. Informace je možné sdělit také na kterémkoliv oddělení Policie České republiky.
Dosavadní šetření nenasvědčuje tomu, že by se muž stal obětí násilného trestného činu. Podle dosud zjištěných skutečností by mohl do řeky spadnout kdekoliv na toku Svratky v úseku od brněnské přehrady až po místo nálezu v brněnské městské části Komárov. I zdánlivě nepodstatná informace může významně pomoci při zjištění jeho totožnosti a přispět k objasnění celého případu.
Děkujeme za spolupráci.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 3. června 2026.