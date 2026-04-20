Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pomozte s vyšetřováním nehody
Kriminalisté hledají svědky, zejména řidiče bílé dodávky.
V souvislosti s tragickou dopravní nehodou se obracíme na občany a hledáme případné svědky. V sobotu 18. dubna 2026 došlo pár minut před jedenáctou hodinou dopolední ke střetu osobních automobilů Ford, Audi a Škoda v mostecké ulici Žatecká. Při nehodě bohužel vyhasly dva životy manželského páru. V okolí místa nešťastné události se pohybovalo mnoho osob, pravděpodobně návštěvníků přilehlých konajících se trhů. Několik lidí se vyjadřovalo na sociálních sítích, že průběh dopravní nehody viděli nebo byli dokonce sami aktivní ještě před příjezdem složek integrovaného záchranného systému. Touto cestou kriminalisté žádají všechny, kteří by mohli sdělit jakékoliv informace, nechť se policistům ozvou.
Po ulici Žatecká mělo jet v době nehody nezjištěné menší nákladní vozidlo bílé barvy. Toto vozidlo předjížděl řidič zúčastněným vozidlem Ford v levém pruhu, a to od Čepiroh směrem k ul. Františka Halase. Apelujeme na řidiče tohoto bílého vozidla, aby kontaktoval kriminalisty.
Velmi důležité by mohli být i záznamy z palubních kamer projíždějících řidičů. Nahrávka mohla zadokumentovat jak samotný průběh nehody, tak i samotnou jízdu zúčastněných vozidel před samotným střetem. Pokud takovou nahrávku vlastníte, jste řidič bílé dodávky nebo jste viděli průběh nehody, neváhejte kontaktovat linku 158.
Mostečtí policisté nešťastnou událost zadokumentovali a v současné době se jí kriminalisté zabývají. Ohledně míry zavinění budou vypracovány znalecké posudky a je předčasné spekulovat o tom, kdo za tragickou nehodu může, a tím ve veřejném prostoru vytvářet nepodložené závěry.
por. Václav Krieger
KŘP Ústeckého kraje
oddělení tisku a prevence
20. dubna 2026