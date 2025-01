Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pomozte s pátráním po muži, který má nastoupit do vězení

TEPLICKO. LOUNSKO - Mohl by se zdržovat na Bílinsku nebo Lounsku.

Tepličtí policisté žádají o pomoc při pátrání po hledaném muži z Bíliny (odkaz níže). Okresní soud v Mostě na něj vydal příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody. Dle zjištěných poznatků by se mohl pohybovat na Lounsku mezi místními lidmi bez domova. Muž má zdánlivé stáří 33 až 35 let, vysoký je 182 cm, je střední až silnější postavy, má hnědočerné prořídlé vlasy a hnědé oči.

Muž v pátrání:



Poznatky k pobytu nebo výskytu uvedené osoby je možno předat na linku 158 případně na nejbližším oddělení Policie České republiky.

31. prosince 2024

por. Bc. Ilona Gazdošová

tisková mluvčí

