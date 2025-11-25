Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pomozte s objasněním dopravní nehody
Viník dopravní nehody z místa ujel.
Policisté z dopravního inspektorátu v Českých Budějovicích žádají veřejnost o součinnost při objasňování dopravní nehody, k níž došlo ve čtvrtek 6. listopadu 2025 přibližně v 17:45 hodin na ulici Na Dlouhé louce, za křižovatkou s Husovou třídou, ve směru z centra města.
Dosud nezjištěný řidič tmavého vozidla zde při přejíždění z levého jízdního pruhu do pravého narazil do projíždějícího vozidla značky Škoda Scala červené barvy, a poté z místa nehody ujel.
Policisté nyní žádají případné svědky, kteří se v danou dobu v místě nacházeli, nebo mohou poskytnout jakékoli informace či kamerové záznamy z palubních kamer nebo mobilních telefonů, aby je kontaktovali na telefonním čísle 974 226 588. Obrátit se mohou také přímo na zpracovatele případu na čísle 974 226 585, případně lze využít tísňovou linku 158.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
25. listopadu 2025