Pomozte při pátrání po pohřešovaných dívkách a jejich hledaném otci

Aktuálně pátráme po dvou pohřešovaných dívkách a jejich hledaném otci z Jablonecka. 

Jablonečtí kriminalisté aktuálně pátrají po dvou nezletilých dívkách ve věku 3 a 4 roky, které se pravděpodobně pohybují na neznámých místech se svým otcem – hledaným 56letým mužem, a to zřejmě ve vozidle zn. BMW 525 D šedé barvy. Více informací k pohřešovaným dívkám a hledaném muži naleznete v následujících odkazech:

Pokud nejsou odkazy aktivní, bylo pátrání po osobách odvoláno.

Veškeré informace k pohřešovaným dívkám, hledaném muži a případně pohybu či výskytu uvedeného vozidla sdělte policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.


3. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová
 

