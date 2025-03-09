Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pomozte při pátrání po pohřešovaných dívkách a jejich hledaném otci
Aktuálně pátráme po dvou pohřešovaných dívkách a jejich hledaném otci z Jablonecka.
Jablonečtí kriminalisté aktuálně pátrají po dvou nezletilých dívkách ve věku 3 a 4 roky, které se pravděpodobně pohybují na neznámých místech se svým otcem – hledaným 56letým mužem, a to zřejmě ve vozidle zn. BMW 525 D šedé barvy. Více informací k pohřešovaným dívkám a hledaném muži naleznete v následujících odkazech:
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Pokud nejsou odkazy aktivní, bylo pátrání po osobách odvoláno.
Veškeré informace k pohřešovaným dívkám, hledaném muži a případně pohybu či výskytu uvedeného vozidla sdělte policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.
3. 9. 2025
nprap. Dagmar Sochorová