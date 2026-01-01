Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pomozte při pátrání po pohřešovaném muži
Policisté pátrají po pohřešovaném 51letém muži z Děčínska.
Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném muži, který byl naposledy spatřen ve čtvrtek 23. dubna 2026. V neděli 26. dubna 2026 v odpoledních hodinách bylo jeho pohřešování oznámeno zaměstnavatelem. Do současné doby se domů nevrátil a nikomu o sobě nepodal žádnou zprávu. Z dosavadního šetření vyplynulo, že pohřešovaný měl v poslední době zdravotní potíže, včetně náhlých kolapsů. Sebevražedné úmysly u něj zjištěny nebyly. Muž se spíše straní společnosti a udržuje minimální kontakt s okolím. Doma zanechal svého psa, na kterého byl silně fixován.
Přes veškerá dosud přijatá opatření se policistům nepodařilo pohřešovaného vypátrat.
Více informací naleznete v odkaze (pokud je odkaz nefunkční, osoba byla již vypátrána): Pátrání po osobách - Policie České republiky
Pohřešovaný je zdánlivého stáří 50-55 let, střední postavy, vysoký přibližně 170 až 175 cm. Má hnědé kratší neupravené vlasy, šedé oči, husté hnědé obočí a může mít plnovous. Typickým znakem je výrazná svislá vráska uprostřed čela. Přesný popis oblečení, ve kterém odešel z domova, není znám, často však nosí modrou mikinu.
V případě, že pohřešovaného muže uvidíte nebo víte, kde by se mohl nacházet, kontaktujte policii na lince tísňového volání 158. Případně se můžete obrátit na jakoukoliv nejbližší policejní služebnu.
Děčín 27. dubna 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje