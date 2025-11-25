Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pomozte při pátrání po pohřešovaném muži
Nedostavil se na kontrolu k lékaři a doposud o sobě nepodal žádnou zprávu.
Chebští kriminalisté aktuálně pátrají po pohřešovaném 50letém muži z obce Žírovice u Františkových Lázní, který je přibližně 190 cm vysoké střední postavy, má krátké šedé vlasy a modré oči.
Další informace k pohřešovanému muži naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Pohřešovaný muž měl dnešního dne, v úterý 25. listopadu, odjet kolem půl sedmé hodiny ranní vlakem z nádraží ve Františkových Lázních do Prahy na lékařskou prohlídku. Do lékařského zařízení ale nedorazil a doposud o sobě svým příbuzným ani známým nepodal žádnou zprávu. Je vážně nemocný a komunikuje pomocí kanyly, kterou má zavedenou v krku. Muž by měl užívat důležité léky, ale není zřejmé, zda je má u sebe. Na sobě by měl mít černou vestu a tepláky.
V případě jakýchkoliv informací k této pohřešované osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
25.11.2025