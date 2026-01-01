Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pomozte při pátrání po pohřešovaném mladíkovi
Policisté pátrají po 16letém chlapci z Děčínska
Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném 16letém chlapci z Děčínska. Pohřešovaný dne 20. června 2026 kolem 17:30 hodin sdělil své matce, že přespí u kamaráda v Dolní Poustevně a následující den se vrátí domů. To však dosud neučinil a od té doby se nikomu z rodiny neozval.
Provedeným šetřením policisté zjistili, že mladík byl naposledy spatřen svým spolužákem dne 21. června 2026 v městské části Děčín IV. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu a veškerá dosavadní pátrací opatření byla bezvýsledná.
Více informací naleznete v odkaze (pokud je odkaz nefunkční, osoba již byla vypátrána):
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Další informace k popisu osoby:
• chlapec ve věku 16 let, vysoký přibližně 190 cm, hubené postavy
• odbarvené vlasy s melírem, modré oči
• na sobě měl černé riflové kraťasy, bílé tričko a přes něj košili s černošedým kostkovaným vzorem
• obutý byl do černých sportovních bot
• u sebe měl černý batoh a žlutou tašku
V tuto chvíli se policisté obracejí na veřejnost se žádostí o pomoc při pátrání. Jakoukoli informaci o výskytu či pohybu pohřešovaného přijmou policisté na kterékoliv policejní služebně nebo na tísňové lince Policie ČR 158.
Děčín 22. června 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje