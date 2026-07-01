Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pomozte při pátrání po pohřešovaném chlapci
Nevrátil se z povolené vycházky.
Chebští kriminalisté pátrají po pohřešovaném17letém chlapci z Aše, který je přibližně 190 cm vysoké štíhlé postavy, má hnědé krátké vlasy a šedé oči.
Další informace k pohřešované osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Pohřešovaný chlapec se nevrátil zpět do dětského domova v Aši z povolené vycházky, na kterou odešel v úterý 30. června letošního roku. Mobilní mobil u sebe má, je ale nedostupný. Při odchodu na sobě měl mít bílé tričko, bílé kalhoty a bílé boty. Dle zjištěných informací by se pohřešovaný chlapec mohl pohybovat v Karlovarském kraji, v Praze, nebo v Libereckém kraji.
V případě jakýchkoliv informací k pohřešované osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
1.7.2026