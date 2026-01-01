Policie České republiky  

Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Pomozte při pátrání po pohřešované ženě z Jablonecka

Aktuálně pátráme po pohřešované 42leté ženě, která odešla z návštěvy od své kamarádky, kde hovořila o sebevraždě, a dosud se k ní ani domů nevrátila 

Jablonečtí kriminalisté aktuálně pátrají po 42leté ženě, která odešla z návštěvy od své kamarádky v Jablonci nad Nisou, kde hovořila o sebevraždě, a dosud se k ní ani domu nevrátila. Více informaci k pohřešované ženě naleznete  zde v databázi pátrání po osobách.

Pokud odkaz není aktivní, bylo pátrání po pohřešované ženě odvoláno.

Kriminalisté nyní žádají o pomoc širokou veřejnost. Pokud má někdo jakékoliv informace k výskytu či pobytu pohřešované ženy, ať je sdělí policistům na kterékoliv služebně nebo telefonicky na bezplatné lince 158.


11. 3. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

