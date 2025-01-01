Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pomozte při pátrání po pohřešované ženě

Policisté pátrají po 30leté ženě z Děčína 

Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované 30leté ženě  z Děčína. Pohřešovaná  byla naposledy v kontaktu se svou rodinou ve středu 13. srpna 2025 ve večerních hodinách a od té doby se nenachází v místě svého bydliště v Děčíně ,  nedostavila se ani do zaměstnání.  Mobilní telefon u sebe nemá.  Do současné doby nepodala  o sobě  žádnou zprávu. Žena trpí psychickým onemocněním a má pravidelně užívat léky, které nemá u sebe a rodina má  obavu o její zdraví a  život.

Více informací naleznete v odkaze (pokud je odkaz nefunkční, žena  byla vypátrána):

Pátrání po osobách - Policie České republiky

Další informace k popisu osoby:

- jedná se o ženu  vypadající přiměřeně ke svému věku,  silnější postavy

- vlasy má tmavě hnědé, dlouhé po ramena, má tmavě hnědé oči

 - na sobě obvykle nosí legíny, triko, batoh a botasky

- na předloktí levé ruky má tetování, kde je vyobrazený motiv kaňky, která se rozpíjí do vyobrazení ovce, a na zápěstí má vytetovanou včelu,

- má houpavou chůzi

Policisté již vyčerpali všechny standardní pátrací prostředky a metody. V tuto chvíli se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc a spolupráci při pátrání po pohřešované.  Jakoukoli informaci o výskytu či pohybu pohřešované přijmou policisté na kterékoliv policejní služebně nebo na tísňové lince Policie ČR 158.

Děčín 18. srpna 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje
 

