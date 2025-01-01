Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pomozte při pátrání po pohřešované ženě
Policisté pátrají po 30leté ženě z Děčína
Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešované 30leté ženě z Děčína. Pohřešovaná byla naposledy v kontaktu se svou rodinou ve středu 13. srpna 2025 ve večerních hodinách a od té doby se nenachází v místě svého bydliště v Děčíně , nedostavila se ani do zaměstnání. Mobilní telefon u sebe nemá. Do současné doby nepodala o sobě žádnou zprávu. Žena trpí psychickým onemocněním a má pravidelně užívat léky, které nemá u sebe a rodina má obavu o její zdraví a život.
Více informací naleznete v odkaze (pokud je odkaz nefunkční, žena byla vypátrána):
Pátrání po osobách - Policie České republiky
Další informace k popisu osoby:
- jedná se o ženu vypadající přiměřeně ke svému věku, silnější postavy
- vlasy má tmavě hnědé, dlouhé po ramena, má tmavě hnědé oči
- na sobě obvykle nosí legíny, triko, batoh a botasky
- na předloktí levé ruky má tetování, kde je vyobrazený motiv kaňky, která se rozpíjí do vyobrazení ovce, a na zápěstí má vytetovanou včelu,
- má houpavou chůzi
Policisté již vyčerpali všechny standardní pátrací prostředky a metody. V tuto chvíli se obrací na veřejnost se žádostí o pomoc a spolupráci při pátrání po pohřešované. Jakoukoli informaci o výskytu či pohybu pohřešované přijmou policisté na kterékoliv policejní služebně nebo na tísňové lince Policie ČR 158.
Děčín 18. srpna 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje