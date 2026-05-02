Pomozte při pátrání po pohřešované ženě

Lounští policisté pátrají po 52leté ženě. 

Aktuálně probíhá pátrací akce po pohřešované 52leté ženě v okolí Vroutku na Lounsku. Hlavním důvodem pátrání je vážná obava o její život a zdraví. Do pátrací akce bylo nasazeno několik hlídek policistů z obvodních oddělení, dopravní policie, hlídkové služby, Speciální pořádkové jednotky i policejní psovodi. Do pátrání jsou zapojeny také drony Letecké služby Policie České republiky.

Policisté přijali oznámení o jejím pohřešování dne 2. května 2026. Žena odešla téhož dne okolo 10:00 hodin v rozrušeném stavu od vozidla u obce Soběchleby na Lounsku a od té doby je pohřešovaná. Její mobilní telefon je nedostupný. Dle zjištěných informací by se mohla pohybovat i v Plzeňském, Středočeském a Karlovarském kraji.

Pohřešovaná žena je zdánlivého stáří okolo 50 až 55 let, vysoká přibližně 170 až 180 cm, hubené postavy. Má hnědočerné rovné vlasy a hnědé oči.

Policistům se ji dosud nepodařilo vypátrat, a to i přes provedená šetření a nasazení dostupných pátracích prostředků.

Žádáme veřejnost o pomoc.

Pokud máte jakékoliv informace k výskytu nebo pobytu pohřešované ženy, neprodleně je sdělte Policii České republiky na kterékoliv služebně nebo na tísňové lince 158.

Více informací k pohřešované osobě naleznete v odkazu:

Pátrání po osobách - Policie České republiky

V případě, že již odkaz není aktivní, byla pohřešovaná žena vypátrána.

Děkujeme za spolupráci.

2. května 2026
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

