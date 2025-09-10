Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pomozte při pátrání po 42leté ženě
Měla by se pohybovat na Chebsku a Sokolovsku.
Chebští kriminalisté pátrají po dvaačtyřicetileté ženě z Rotavy na Sokolovsku, která je přibližně 170 centimetrů vysoké střední postavy, má hnědé vlasy a šedé oči.
Další informace k hledané ženě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledanou ženu, která je podezřelá ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, byl vydán předběžný souhlas se zadržením.
Šetřením bylo zjištěno, že by se žena mohla pohybovat na Sokolovsku a Chebsku.
V případě jakýchkoliv informací k hledané ženě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jakub Kopřiva
9. 10. 2025