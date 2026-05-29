Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Karlovarský kraj název

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Pomozte při pátrání po 39letém muži z Hazlova

Volejte na linku 158. 

Chebští kriminalisté pátrají po pohřešovaném 39letém muži z Hazlova na Chebsku, který je přibližně 190 cm vysoké štíhlé postavy, má hnědé oči a krátké hnědé vlasy.

Další informace k pohřešovanému muži naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).

Pohřešovaný muž byl naposledy viděn svou matkou ve středu 27. května 2026 kolem 20. hodiny v místě jejich společného bydliště v Hazlově na Chebsku. Ve čtvrtek 28. května již muž nedorazil do svého zaměstnání v Aši a do současné doby o sobě nepodal svým příbuzným ani známým žádnou zprávu. Jeho mobilní telefon je nedostupný. Muž netrpí žádnou závažnou nemocí.

Na sobě by mohl mít modré riflové kalhoty, modré triko a šedou mikinu.

V případě jakýchkoliv informací k této pohřešované osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

nprap. Jakub Kopřiva
29. 5. 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 