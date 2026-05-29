Pomozte při pátrání po 39letém muži z Hazlova
Chebští kriminalisté pátrají po pohřešovaném 39letém muži z Hazlova na Chebsku, který je přibližně 190 cm vysoké štíhlé postavy, má hnědé oči a krátké hnědé vlasy.
Další informace k pohřešovanému muži naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Pohřešovaný muž byl naposledy viděn svou matkou ve středu 27. května 2026 kolem 20. hodiny v místě jejich společného bydliště v Hazlově na Chebsku. Ve čtvrtek 28. května již muž nedorazil do svého zaměstnání v Aši a do současné doby o sobě nepodal svým příbuzným ani známým žádnou zprávu. Jeho mobilní telefon je nedostupný. Muž netrpí žádnou závažnou nemocí.
Na sobě by mohl mít modré riflové kalhoty, modré triko a šedou mikinu.
V případě jakýchkoliv informací k této pohřešované osobě volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jakub Kopřiva
29. 5. 2026