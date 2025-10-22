Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pomozte při pátrání po 14leté dívce
Volejte na tísňovou linku 158.
Policisté pátrají po 14leté dívce z Karlových Varů, která je přibližně 165 centimetrů vysoké střední postavy, má hnědé rovné vlasy a hnědé oči.
Další informace k pohřešované dívce naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Pohřešovaná dívka odešla v pátek 17. října letošního roku z místa svého bydliště v Karlových Varech. Její matka oznámila v pondělí 20. října, že pohřešuje svou dceru, která se od pátečního dne nevrátila domů. Následně jí dcera kontaktovala přes mobilní telefon s tím, že je v pořádku a v úterý, tedy 21. října, se vrátí domů. Své matce nesdělila, kde se nachází. O den později se domů nevrátila a mobilní telefon má v současné době již nedostupný.
Dívka byla v minulosti už pohřešovaná. Netrpí žádnou nemocí a neužívá žádné léky.
V případě jakýchkoliv informací k pohřešované dívce volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jakub Kopřiva
22. 10. 2025