Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pomozte při pátrání
Na hledaného muže byl vydán příkaz k zatčení.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 22letém muži z Chebska, který je přibližně 175 cm vysoké štíhlé postavy, má hnědočerné krátké vlasy a modré oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Městským soudem v Brně vydán příkaz zatčení.
V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
10.11.2025