Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pomozte při pátrání
Řidič jednoho z vozidel z místa odjel ještě před příjezdem policistů.
Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody tří osobních vozidel, ke které došlo v pátek 12. září letošního roku krátce po desáté hodině dopolední v ulici Sokolovská v Karlových Varech. Řidič osobního vozidla značky Volvo se zřejmě plně nevěnoval řízení a narazil do před ním jedoucího vozidla značky Mazda. To bylo vlivem nárazu odraženo do dalšího osobního vozidla dosud nezjištěné značky, jehož řidička měla sdělit, že nemá žádné poškození a z místa odjela.
Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění jednoho z řidičů, který byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.
S oběma řidiči byla provedena dechová zkouška, která vyšla s negativním výsledkem.
Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
15.9.2025