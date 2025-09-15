Pomozte při pátrání

Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Řidič jednoho z vozidel z místa odjel ještě před příjezdem policistů. 

Karlovarští dopravní policisté pátrají po svědcích dopravní nehody tří osobních vozidel, ke které došlo v pátek 12. září letošního roku krátce po desáté hodině dopolední v ulici Sokolovská v Karlových Varech. Řidič osobního vozidla značky Volvo se zřejmě plně nevěnoval řízení a narazil do před ním jedoucího vozidla značky Mazda. To bylo vlivem nárazu odraženo do dalšího osobního vozidla dosud nezjištěné značky, jehož řidička měla sdělit, že nemá žádné poškození a z místa odjela.

Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění jednoho z řidičů, který byl Zdravotnickou záchrannou službou převezen do nemocnice.

S oběma řidiči byla provedena dechová zkouška, která vyšla s negativním výsledkem.

Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení. 

nprap. Jan Bílek
15.9.2025

