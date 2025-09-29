Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pomozte při pátrání
Došlo k dopravní nehodě cyklisty.
Ve středu 24. září letošního roku krátce před patnáctou hodinou došlo v ulici Kpt. Jaroše v Karlových Varech k dopravní nehodě cyklisty. K té mělo dojít na mostě před OC Varyáda. Cyklista zřejmě nepřizpůsobil rychlost a přibližně v polovině mostu narazil do zábradlí a poté upadl na zem.
Cyklista po nehodě utrpěl zranění, se kterými byl Zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice. Dechová zkouška vyšla s negativním výsledkem.
Dopravní policisté žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
29.9.2025