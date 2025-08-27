Pomozte při pátrání

Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje

Při dopravní nehodě mělo dojít ke srážce neznámého vozidla s chodcem. 

V úterý 26. srpna letošního roku kolem půl páté hodiny odpolední mělo v Karlových Varech dojít k dopravní nehodě osobního vozidla a chodce. Ten měl přecházet pozemní komunikaci mimo přechod pro chodce v ulici Nákladní, kde mělo dojít ke střetu s dosud nezjištěným osobním automobilem. Neznámý řidič nesplnil povinnosti dané zákonem a z místa nehody odjel. Chodec musel vyhledat lékařské ošetření v nemocnici.

Policisté u muže následně provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,73 promile.

Policisté z karlovarského dopravního inspektorátu žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158, nebo na telefonní číslo 974366408.

Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.

nprap. Jan Bílek
27.8.2025

