Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pomozte při pátrání
Při dopravní nehodě mělo dojít ke srážce neznámého vozidla s chodcem.
V úterý 26. srpna letošního roku kolem půl páté hodiny odpolední mělo v Karlových Varech dojít k dopravní nehodě osobního vozidla a chodce. Ten měl přecházet pozemní komunikaci mimo přechod pro chodce v ulici Nákladní, kde mělo dojít ke střetu s dosud nezjištěným osobním automobilem. Neznámý řidič nesplnil povinnosti dané zákonem a z místa nehody odjel. Chodec musel vyhledat lékařské ošetření v nemocnici.
Policisté u muže následně provedli orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která vyšla s pozitivním výsledkem 2,73 promile.
Policisté z karlovarského dopravního inspektorátu žádají případné svědky této dopravní nehody, kteří v inkriminovanou dobu místem procházeli či projížděli, a nehodu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158, nebo na telefonní číslo 974366408.
Informace k této dopravní nehodě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
27.8.2025