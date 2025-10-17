Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Pomozte při pátrání
Na hledaného muže byl vydán příkaz k zatčení.
Chebští kriminalisté pátrají po hledaném 43letém muži z Mariánských Lázní, který je přibližně 180 cm vysoké střední postavy, má hnědočerné krátké vlasy a modré oči.
Další informace k hledané osobě naleznete zde (v případě, že tento odkaz již není aktivní, byla osoba nalezena).
Na hledaného muže byl Okresním soudem v Českých Budějovicích vydán příkaz k zatčení.
V případě jakýchkoliv informací k hledanému muži volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
nprap. Jan Bílek
17.10.2025