Pomozte policii s pátráním

Žena odešla z Psychiatrické léčebny Petrohrad neznámo kam.
Policisté z celého okresu od uplynulé noci pátrají po dvacetileté ženě, viz odkaz níže. Ta odešla z Psychiatrické léčebny Petrohrad a zmizela neznámo kam. Dle našich informací by se mohla pohybovat na Podbořansku či Žatecku.
Popis osoby: Zdánlivé stáří 18 až 20 let, výška asi 170 až 175 cm, hubené postavy, modré oči, hnědé až černé vlasy.
Poslední známé oblečení: bílé bolerko, bílo-černá sukně pod kolena, oranžovo-hnědé polokozačky.
Poznatky k pobytu nebo výskytu uvedené osoby je možno předat na linku 158, případně na nejbližším oddělení Policie České republiky. V případě, že je odkaz neaktivní, byla osoba vypátrána.
20. srpna 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje