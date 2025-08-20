Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pomozte policii s pátráním

Žena odešla z Psychiatrické léčebny Petrohrad neznámo kam. 

 Policisté z celého okresu od uplynulé noci pátrají po dvacetileté ženě, viz odkaz níže. Ta odešla z Psychiatrické léčebny Petrohrad a zmizela neznámo kam. Dle našich informací by se mohla pohybovat na Podbořansku či Žatecku.

 Popis osoby: Zdánlivé stáří 18 až 20 let, výška asi 170 až 175 cm, hubené postavy, modré oči, hnědé až černé vlasy.

 Poslední známé oblečení: bílé bolerko, bílo-černá sukně pod kolena, oranžovo-hnědé polokozačky.

 Poznatky k pobytu nebo výskytu uvedené osoby je možno předat na linku 158, případně na nejbližším oddělení Policie České republiky. V případě, že je odkaz neaktivní, byla osoba vypátrána.

Odkaz na osobu:
Pátrání po osobách - Policie České republiky

20. srpna 2025
nprap. Jakub Mareš
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 