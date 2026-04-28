Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pomozte objasnit nehodu cyklisty

Policisté pátrají po totožnosti řidiče osobního vozidla modré barvy. 

Policisté z českokrumlovského dopravního inspektorátu se aktuálně zabývají havárií cyklisty, ke které mělo dojít v neděli 19. 4. 2026 krátce po 22. hodině na silnici třetí třídy číslo 1638 v obci Černá v Pošumaví na Českokrumlovsku.

Jednačtyřicetiletého cyklistu našla projíždějící svědkyně, jedoucí ve směru od obce Černá v Pošumaví na Bližnou, ležet vpravo mimo komunikaci na travnaté ploše. Muž jel na horském kole značky B-Twin a neměl ochrannou přilbu.

Policisté po příjezdu na místo nenalezli na horském kole žádné známky poškození. Zraněný cyklista se na místě podrobil dechové zkoušce, která ukázala hodnotu bezmála 2,5 promile alkoholu v dechu. Druhou dechovou zkoušku nebylo možné ze zdravotních důvodů provést. Cyklista musel být se zraněními převezen do českobudějovické nemocnice.

Z dostupných kamerových záznamů se policistům podařilo zjistit, že v době nehody projíždělo místem osobní vozidlo modré barvy, a to ve směru od obecního úřadu na Bližnou.

Dopravní policisté žádají řidiče modrého vozidla, aby se se svým svědectvím obrátil na služebnu v ulici Tovární v Českém Krumlově. Volat lze na telefonní číslo 974 232 250, případně je možné využít i linku tísňového volání 158.

Předem děkujeme za spolupráci.

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
28. dubna 2026 

