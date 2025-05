Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Pomozte objasnit krádež elektrokol

BRNO: Policisté stále pátrají po dvojici mladíků.

Policisté z Obvodního oddělení v Židenicích se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při ztotožnění osob podezřelých z krádeže kol. K případu došlo již koncem prosince loňského roku v ulici Stavební, kdy dosud neznámí pachatelé za užití násilí vnikli do prostoru dílny a odcizili dvě elektrokola v celkové hodnotě bezmála osmdesát tisíc korun. Policisté prověřovali řadu poznatků, ale stále chybí důkazy, které by pomohly případ dovést do zdárného konce.

Na záběrech z bezpečnostních kamer je zachycena dvojice mladíků, kteří by mohli k případu uvést důležité informace. Poznáte-li osoby na záběrech neprodleně kontaktujte tísňovou linku 158.

Policie ČR děkuje za spolupráci

por. Andrea Cejnková, 22. května 2025

