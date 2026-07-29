Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pomozte nám ztotožnit muže zachyceném na videu
Neznámý pachatel vstoupil v noci do bytu, kde spala celá rodina. Poškozená se vzbudila, když stál u její postele, začala křičet a muž utekl. Při svém útěku zavřel vchodové dveře a ještě je uzamkl.
Policisté z obvodního oddělení Stod z územního odboru Plzeň - venkov prověřují okolnosti přečinu porušování domovní svobody, ke kterému došlo dne 23. června 2026 v době od 02:45 hodin do 02:55 hodin v obci Hradec.
Dosud neznámý pachatel vnikl neuzamčenými dveřmi do bytu, kde zřejmě nějaký čas setrval. Během toho z bytu nic neodcizil a ani s žádnou věcí nemanipuloval. Poškozená se probudila, když neznámý muž stál u její postele, křikem vzbudila další rodinné příslušníky a neznámý muž z bytu utekl. Při svém útěku za sebou zavřel vchodové dveře a ještě je uzamkl.
Prověřováním případu policisté získali kamerový záznam poblíž místa spáchání, na kterém je zachycen muž, který se v době události pohyboval v okolí. (Čas na kamerovém záznamu nesouhlasí s reálným časem.) Stodští policisté by potřebovali hovořit s tímto mužem, neboť jde o osobu důležitou pro trestní řízení.
Tímto žádáme o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni osobu identifikovat, znají její totožnost, aby neprodleně kontaktovali dozorčí službu obvodního oddělení Stod na telefonním čísle 974 326 781 nebo své poznatky zavolali na tísňovou linku 158.
por. Ing. Eva Červenková
29. července 2026