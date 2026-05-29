Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pomozte nám vypátrat odcizený mobil

Policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed se zabývají případem krádeže. Podle dosud zjištěných skutečností měl dosud neznámý pachatel dne 7. dubna 2026 kolem sedmé hodiny večer navštívit prodejnu mobilních telefonů nedaleko centra města Plzně, kde v nestřeženém okamžiku odcizil vystavený mobilní telefon v hodnotě 13 tisíc korun. 

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže. V rámci prověřování případu se jim podařilo zajistit fotografie z kamerového systému, na nichž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.

Policisté se nyní obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci. Pokud poznáváte osobu zachycenou na fotografiích nebo máte jakékoli informace, které by mohly přispět k její identifikaci či dopadení, kontaktujte prosím nejbližší policejní služebnu nebo zavolejte na tísňovou linku 158.

por. Michaela Raindlová
29. května 2026

