Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pomozte nám s objasněním případu
Z obchodu si odnesli bundy za 11 tisíc korun.
Policisté obvodního oddělení Plzeň-střed se zabývají případem krádeže, ke které došlo 29. září 2025 kolem půl dvanácté dopoledne v jednom plzeňském nákupním centru. Podle dosud zjištěných skutečností vstoupili na prodejní plochu obchodu s oblečením dva muži a odcizili osm bund v celkové hodnotě 11 tisíc korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže a v rámci prověřování získali fotografie, na kterých jsou zachyceny osoby důležité pro trestní řízení.
Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osoby zachycené na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.
por. Michaela Raindlová
10. listopadu 2025