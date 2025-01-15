Policie České republiky  

Plzeňský kraj název

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pomozte nám s objasněním případu

Policisté obvodního oddělení Plzeň Vinice se zabývají případem vloupání do bytu, ke kterému došlo 28. července 2025 v dopoledních hodinách v Plzni ve Studentské ulici. 

Dosud neznámý pachatel vnikl bez použití násilí na zahradu náležící k jednomu z bytů a následně přes prosklenou pergolu vnikl do bytu, který prohledal a odcizil peněženku s platebními kartami a osobními doklady poškozené, dále notebook a mobilní telefon. S platební kartou následně provedl neoprávněnou platbu v hotelu.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu krádeže, porušování domovní svobody a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.  V rámci prověřování získali fotografie z kamerového záznamu, na kterých je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.

Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osobu zachycenou na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.

por. Michaela Raindlová
15. ledna 2025

