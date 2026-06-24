Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pomozte nám s objasněním případu
Plzeňští kriminalisté se zabývají případem vloupání do rodinného domu, ke kterému došlo začátkem dubna letošního roku v plzeňské městské části Křimice.
Podle dosud zjištěných skutečností dosud neznámý pachatel vstoupil bez použití násilí na pozemek obydleného domu. Následně páčením překonal uzamčené vstupní dveře, čímž na nich způsobil škodu ve výši 7 tisíc korun. Poté vnikl do domu, kde nalezl klíč od trezoru. Tím si odemkl uzamčený trezor, ze kterého odcizil finanční hotovost přesahující sto tisíc korun.
Policejní komisař zahájil ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.
V rámci prověřování případu se kriminalistům podařilo zajistit fotografie z kamerového záznamu, na nichž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.
Policisté se nyní obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci. Pokud osobu zachycenou na zveřejněných fotografiích poznáváte nebo disponujete jakýmikoli informacemi, které by mohly přispět k objasnění případu, kontaktujte prosím nejbližší policejní služebnu nebo zavolejte na bezplatnou tísňovou linku 158.
por. Michaela Raindlová
24. června 2026