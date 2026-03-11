Pomozte nám s objasněním případu

Policie České republiky  

Na základě výpovědí byl sestaven identikit neznámého pachatele a policisté nyní žádají o spolupráci veřejnost při jeho ztotožnění. 

Policisté z 1. oddělení obecné kriminality územního odboru Plzeň venkov prověřují okolnosti případu těžké ublížení na zdraví a výtržnictví, ke kterému došlo dne 29. prosince 2025 okolo 19. hodiny v Plzni na křižovatce ulic Petákova a Purkyňova. Zde dosud neznámý pachatel fyzicky napadl poškozeného devětašedesátiletého muže, kterému způsobil vážné zranění dolní končetiny.

Policisté provedeným šetřením zjistili, že by útočníkem měl být muž ve věku 30 – 35 let, vysoký 180 -190 cm, štíhlé postavy. V době napadení měl špinavý obličej s drobnými oděrkami. Mluvil česky, bez cizího přízvuku. Oblečený byl do oranžové zimní bundy, hnědých kalhot a na hlavě měl černou zimní čepici. Bezprostředně před fyzickým napadením prohledával kontejnery na křižovatce ulic Petákova a Purkyňova. Na základě výpovědí svědků lze tedy usuzovat, že mohl být pod vlivem omamných a psychotropních látek a mohlo by se jednat o osobu bez domova.

Na základě výpovědí byl sestaven identikit tohoto neznámého pachatele a policisté nyní žádají o spolupráci veřejnost při jeho ztotožnění. Ti, kteří jsou schopni osobu identifikovat nebo znají jeho totožnost, ať neprodleně kontaktují policisty na tísňové lince 158.

por. Ing. Eva Červenková
11. března 2026

