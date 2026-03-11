Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pomozte nám s objasněním případu
Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Plzeň se zabývají případem podvodného jednání, ke kterému mělo dojít dne 29. ledna letošního roku v odpoledních hodinách.
Podle dosud zjištěných skutečností měl dosud neznámý pachatel pod záminkou vložení finančních prostředků z údajné výhry v bitcoinech na bankovní účet poškozené vylákat její platební kartu k tomuto účtu společně s mobilním telefonem. Poškozené přitom přislíbil, že jí obě věci přibližně do 30 minut vrátí, k čemuž však nedošlo.
Ještě téhož dne následně došlo ve třech případech k neoprávněnému výběru hotovosti z bankomatu za použití uvedené platební karty, a to v celkové výši 150 tisíc korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu podvodu a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a v rámci jeho objasňování získali mimo jiné fotografii, na které je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.
Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osobu zachycenou na přiložené fotografii, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.
por. Michaela Raindlová
11. března 2026