Pomozte nám s objasněním případu

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Policisté obvodního oddělení Plzeň Vinice se zabývají případem krádeže batohu, ke které došlo 27. dubna 2025 kolem půl osmé ráno v jednom z plzeňských hotelů. Dosud neznámý pachatel odcizil z jídelny hotelu volně odložený kožený batoh mimo jiné s peněženkou, osobnímu doklady a platebními kartami. 

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a v rámci prověřování získali fotografii z kamerového záznamu, na které je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.

Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osobu zachycenou na přiložené fotografii, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.

por. Michaela Raindlová
9. září 2025

