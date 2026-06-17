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Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pomozte nám s objasněním případu

Kriminalisté Městského ředitelství policie Plzeň se zabývají dalším případem neoprávněného výběru finančních prostředků z bankomatu, ke kterému došlo koncem února letošního roku. 

Dosud neznámý pachatel si měl nezjištěným způsobem opatřit kopii platební karty poškozené a následně za jejího použití vybrat z bankomatu v Brně z účtu poškozené finanční prostředky v celkové výši 148 tisíc korun.

Policejní komisařka zahájila ve věci úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a přečinu krádeže. V rámci prověřování případu se policistům podařilo zajistit fotografie z kamerového záznamu, na nichž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.

Policisté se nyní obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci. Pokud osobu zachycenou na fotografiích poznáváte nebo disponujete jakýmikoliv informacemi, které by mohly přispět k objasnění případu, kontaktujte prosím nejbližší policejní služebnu nebo zavolejte na bezplatnou linku 158.

por. Michaela Raindlová
17. června 2026

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