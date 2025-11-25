Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pomozte nám s objasněním případu
Policisté z obvodního oddělení Plzeň 4 prověřují trestní věc, v níž je dáno podezření ze spáchání přečinu zatajení věci. Dosud neznámý pachatel si měl přisvojit finanční obnos, který byl předtím omylem ponechán ve výdejní schránce bankomatu.
K události došlo dne 7. října 2025 kolem druhé hodiny odpoledne v prostoru pasáže jednoho plzeňského obchodního centra. Kurýrka zde využila bankomat k vložení finanční hotovosti ve výši 16 tisíc korun, kterou inkasovala za doručené zásilky na dobírku. Po vložení celé částky však zapomněla v posledním kroku potvrdit provedení vkladu. V okamžiku, kdy od bankomatu odešla, byly peníze uzavřeny v příslušné schránce, avšak po uplynutí časového limitu pro potvrzení transakce bankomat finanční prostředky opět vydal. Neznámý pachatel si následně částku přisvojil a dosud ji nikde neodevzdal jako nález.
Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu zatajení věci a v rámci prověřování získali fotografie osoby důležité pro trestní řízení.
Zároveň žádají veřejnost o spolupráci. Pokud někdo pozná osobu zachycenou na přiložených fotografiích, nechť se neprodleně dostaví na nejbližší obvodní oddělení Policie ČR nebo kontaktuje linku 158.
por. Michaela Raindlová
25. listopadu 2025