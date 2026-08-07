Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pomozte nám s objasněním případu
Policisté obvodního oddělení Plánice se zabývají případem krádeže věcí z vozidla, ke které došlo dne 22. června v odpoledních hodinách na Klatovsku.
Podle dosud zjištěných skutečností neznámý pachatel odcizil ze zaparkovaného vozidla značky Škoda v obci Plánice pánský sportovní batoh, ve kterém se nacházely osobní doklady, finanční hotovost a platební karty. Platební karty byly následně použity k výběru finančních prostředků z bankomatu.Vrchní inspektor ve věci zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
V rámci prověřování se policistům podařilo zajistit fotografie z kamerového záznamu, na nichž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení. Z tohoto důvodu se nyní obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci.
Pokud osobu zachycenou na zveřejněných fotografiích poznáváte nebo máte jakékoli informace, které by mohly přispět k objasnění případu, kontaktujte prosím nejbližší policejní služebnu nebo zavolejte na bezplatnou tísňovou linku 158.
nprap. Michal Schön
7. srpna 2026