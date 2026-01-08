Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pomozte nám s objasněním případu
Policisté obvodního oddělení Plzeň-střed se zabývají případem fyzického napadení, ke kterému došlo 17. října 2025 chvíli před půlnocí v Divadelní ulici v Plzni před jedním hudebním klubem.
Dosud neznámý pachatel, pachatelé tady fyzicky napadli poškozeného, jehož zranění si vyžádalo lékařské ošetření.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví spáchaného ve stádiu pokusu a přečinu výtržnictví. V rámci prověřování získali fotografie z kamerového záznamu, na kterých jsou zachyceny osoby důležité pro trestní řízení.
Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří jsou schopni identifikovat osoby zachycené na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo zavolali na linku 158.
por. Michaela Raindlová
8. ledna 2026