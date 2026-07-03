Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pomozte nám s objasněním případu
Kriminalisté Městského ředitelství policie Plzeň se zabývají případem porušování domovní svobody a krádeže, ke kterým došlo dne 19. března 2026 v odpoledních hodinách.
Dosud neznámý pachatel se podle dosud zjištěných skutečností vloupal do bytu v ulici Pod Vrchem, odkud odcizil finanční hotovost přes 200 tisíc korun.
Policejní komisař ve věci zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.
V rámci prověřování se kriminalistům podařilo zajistit fotografie z kamerového záznamu, na nichž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení. Z tohoto důvodu se nyní obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci.
Pokud osobu zachycenou na zveřejněných fotografiích poznáváte nebo máte jakékoli informace, které by mohly přispět k objasnění případu, kontaktujte prosím nejbližší policejní služebnu nebo zavolejte na bezplatnou tísňovou linku 158.
por. Michaela Raindlová
3. července 2026