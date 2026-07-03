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Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

Pomozte nám s objasněním případu

Kriminalisté Městského ředitelství policie Plzeň se zabývají případem porušování domovní svobody a krádeže, ke kterým došlo dne 19. března 2026 v odpoledních hodinách. 

Dosud neznámý pachatel se podle dosud zjištěných skutečností vloupal do bytu v ulici Pod Vrchem, odkud odcizil finanční hotovost přes 200 tisíc korun.

Policejní komisař ve věci zahájil úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů krádeže a porušování domovní svobody.

V rámci prověřování se kriminalistům podařilo zajistit fotografie z kamerového záznamu, na nichž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení. Z tohoto důvodu se nyní obracejí na veřejnost se žádostí o spolupráci.

Pokud osobu zachycenou na zveřejněných fotografiích poznáváte nebo máte jakékoli informace, které by mohly přispět k objasnění případu, kontaktujte prosím nejbližší policejní služebnu nebo zavolejte na bezplatnou tísňovou linku 158.

por. Michaela Raindlová
3. července 2026

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