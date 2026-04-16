Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pomozte nám objasnit případ
Policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed se zabývají případem zpronevěry.
Podle dosud zjištěných skutečností si dosud neznámý pachatel dne 26. března letošního roku v odpoledních hodinách ze stanoviště umístěného na Husově náměstí v Plzni zapůjčil sdílené městské elektrokolo. To bylo následně po nezaplacené jízdě trvající přibližně jednu hodinu nalezeno pracovníkem poškozené společnosti na chodbě jednoho ubytovacího zařízení. Kolo mělo poškozený kryt řetězu a chyběla mu napájecí baterie včetně kabeláže. Pachatel si tak přisvojil cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobil tím škodu na cizím majetku. Poškozené společnosti vznikla škoda v řádu desetitisíců korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu zpronevěry a případem se nadále zabývají. V rámci prověřování získali fotografie, na nichž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.
Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří by mohli pomoci s identifikací osoby zachycené na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo kontaktovali linku 158.
por. Michaela Raindlová
16. dubna 2026