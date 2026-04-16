Pomozte nám objasnit případ

Policisté z obvodního oddělení Plzeň-střed se zabývají případem zpronevěry. 

Podle dosud zjištěných skutečností si dosud neznámý pachatel dne 26. března letošního roku v odpoledních hodinách ze stanoviště umístěného na Husově náměstí v Plzni zapůjčil sdílené městské elektrokolo. To bylo následně po nezaplacené jízdě trvající přibližně jednu hodinu nalezeno pracovníkem poškozené společnosti na chodbě jednoho ubytovacího zařízení. Kolo mělo poškozený kryt řetězu a chyběla mu napájecí baterie včetně kabeláže. Pachatel si tak přisvojil cizí věc, která mu byla svěřena, a způsobil tím škodu na cizím majetku. Poškozené společnosti vznikla škoda v řádu desetitisíců korun.

Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu zpronevěry a případem se nadále zabývají. V rámci prověřování získali fotografie, na nichž je zachycena osoba důležitá pro trestní řízení.

Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří by mohli pomoci s identifikací osoby zachycené na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo kontaktovali linku 158.

por. Michaela Raindlová
16. dubna 2026

