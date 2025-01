Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pomozte nám najít řidiče auta, který měl srazit dítě

KLADENSKO – Neznámý řidič v nezjištěném autě po nehodě z místa ujel, aniž by poskytl nezletilému první pomoc.

Kladenští dopravní policisté se zabývají dopravní nehodou osobního vozidla s nezletilým chodcem, k níž došlo 3. ledna 2025, okolo osmé hodiny večerní, v katastru obce Slaný - Dolín. Vzhledem k tomu, že neznámý řidič dosud přesně nezjištěného auta z místa nehody ujel, bychom chtěli požádat všechny případné svědky o jakékoliv informace, které by nás dovedly k řidiči. Co se týče vozidla, mohlo by se jednat o Fiat Panda, jelikož na místě nehody zůstala část krytu pravého zrcátka.

K události došlo podle dosavadního šetření pravděpodobně tak, že řidič automobilu jel od Slaného na Slaný - Dolín, kde přesně nezjištěnou částí vozu, pravděpodobně pravým zrcátkem, narazil do chlapce, před nímž šel ještě jeden stejně starý kamarád.

Při dopravní nehodě nezletilec zůstal ležet na vozovce a poté byl s těžkým zraněním transportován do jedné z pražských nemocnic. Dosud nezjištěný řidič neposkytl chlapci první pomoc a z místa nehody ujel. Vzhledem k této skutečnosti nebylo možné u řidiče vyloučit užití alkoholu či jiných návykových látek.

Celou věc si převzali kladenští kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání dvou trestných činů, a to z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a z neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Odnětím svobody může být dotyčná osoba potrestána až na pět let.

por. Bc. Michaela Richterová

tisková mluvčí

P ČR Středočeského kraje

6. ledna 2025

