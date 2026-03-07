Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pomozte nám najít pohřešovanou ženu (NALEZENA)
Pokud ji uvidíte, kontaktujte policii na lince 158.
AKTUALIZACE:
Odvolali jsme pátrání po pohřešované ženě z Kolína. Tu jsme našli u benzínové čerpací stanice v Kolíně bez viditelného zranění.
Děkujeme všem za sdílení pátrací relace a občanům za veškeré poznatky.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
7. března 2026
_____________________________________________________________________________________________________________
Kriminalisté vyhlásili pátrání po 57leté ženě z Kolína, kterou pohřešuje její dcera. Ta nám pohřešování oznámila v pátek 6. března 2026 po půl desáté večer. Svou matku viděla naposledy doma okolo 17. hodiny. Od té doby je žena nekontaktní a domů se doposud nevrátila.
Bližší informace k pohřešované naleznete v odkazu: https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=590307260104 (Pokud je odkaz neaktivní, pátrání bylo odvoláno).
V případě, že jste ženu viděli nebo máte k jejímu pohybu jakékoliv informace, kontaktujte policisty na lince tísňového volání 158.
por. Bc. Michaela Richterová
tisková mluvčí
P ČR Středočeského kraje
7. března 2026