Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pomozte najít podezřelého z krádeže

Z dodávky měl odcizit 21 tisíc korun. 

Dne 23. června 2026 v době kolem 16:15 hodin došlo v Teplicích v ulici 14. října ke krádeži 21 tisíc korun. Podezřelý muž využil nepozornosti poškozeného a ze zaparkované, neuzamčené dodávky odcizil z kabiny vozidla peněženku, ve které se nacházela finanční hotovost ve výši 21.000,-Kč. Podezřelého muže zachytila městská kamera, a proto se obracíme na veřejnost se žádostí o ztotožnění osoby. Jedním z poznatků je, že mohl odcestovat vlakem na Mostecko. V případě jakýchkoliv informací k osobě na fotografiích, kontaktujte policisty na lince 158. Za spolupráci děkujeme.

14. července 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí

Odkazy do noveho okna

1 muž 1

1 muž 1 

Detailní náhled

2 muž 2

2 muž 2 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 