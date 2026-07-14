Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Pomozte najít podezřelého z krádeže
Z dodávky měl odcizit 21 tisíc korun.
Dne 23. června 2026 v době kolem 16:15 hodin došlo v Teplicích v ulici 14. října ke krádeži 21 tisíc korun. Podezřelý muž využil nepozornosti poškozeného a ze zaparkované, neuzamčené dodávky odcizil z kabiny vozidla peněženku, ve které se nacházela finanční hotovost ve výši 21.000,-Kč. Podezřelého muže zachytila městská kamera, a proto se obracíme na veřejnost se žádostí o ztotožnění osoby. Jedním z poznatků je, že mohl odcestovat vlakem na Mostecko. V případě jakýchkoliv informací k osobě na fotografiích, kontaktujte policisty na lince 158. Za spolupráci děkujeme.
14. července 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí