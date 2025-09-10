Policie České republiky  

Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Pomozme Richardovi

Policista zásahové jednotky čelí onemocnění. 

Richard Novák – policista zásahové jednotky z Královéhradeckého kraje, vášnivý fotbalista, trenér mládeže, milující manžel a táta dvou synů – čelí těžké životní zkoušce. Lékaři mu diagnostikovali zákeřné onemocnění ALS, které mu postupně bere sílu i možnost žít svůj život naplno.

Celý život chránil nás. Teď je čas, abychom my ochránili jeho a jeho nejbližší.

Richardova rodina potřebuje naši podporu – nejen na každodenní péči, ale i na společné chvíle, které jsou teď tím nejcennějším a mají pro rodinu nevyčíslitelnou hodnotu.

Přijďte 13. září 2025 na benefiční fotbalový zápas na hřišti AFK Hronov. Program začíná ve 14 hodin. Čeká vás dobrovolné vstupné, tombola o podepsané dresy, hokejky a další sportovní ceny – ale hlavně pocit, že pomáháte tam, kde je to opravdu potřeba.

Každý příspěvek, každá účast, každé sdílení má smysl.

Spojme své síly a dokažme, že v těžkých chvílích umíme stát při sobě.

Pokud se nemůžete zúčastnit, ale rádi byste přispěli, můžete tak učinit cestou veřejné sbírky: https://www.nospcr.cz/verejna-sbirka-richard-novak/

mjr. Magdaléna Vlčková
10.9.2025

