Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Pomohlo vyrážecí kladivo
Hořící automobil zastavovali brněnští policisté z oddělení hlídkové služby. [VIDEO]
V úterý během odpolední špičky mohli řidiči v brněnských Maloměřicích na vlastní oči sledovat dramatickou situaci. Došlo zde k požáru osobního vozidla, u kterého jako první zasahovali prvosledoví policisté. Ti si odstaveného automobilu, z jehož motorového prostoru se valil hustý černý kouř, povšimli při běžné hlídkové činnosti. Uvnitř auta přitom stále seděl řidič, který však po příjezdu hlídky ve spěchu vozidlo opustil. Bohužel při tom nestihl zatáhnout ruční brzdu, což se záhy ukázalo jako klíčový okamžik.
Během několika vteřin se z motorového prostoru začaly šířit plameny. Policisté sice okamžitě reagovali a zahájili hašení pomocí ručního hasicího přístroje, avšak sílící oheň se jim již uhasit nepodařilo. Hořící vůz se navíc začal nebezpečně rozjíždět směrem do křižovatky, kde už se v protisměru tvořila dlouhá kolona vozidel.
V kritické chvíli jeden z policistů pohotově využil speciální vyrážecí kladivo, které běžně slouží k násilnému vnikání do objektů, a šikovně jej umístil pod přední kolo hořícího vozidla. Díky tomu se podařilo auto zastavit a zabránit možné kolizi s ostatními řidiči.
Po příjezdu hasičů byl požár rychle zlikvidován. Podle prvotních informací byla pravděpodobnou příčinou vzniku požáru technická závada.
Netradiční zásah měl pro jednoho ze zasahujících policistů i osobní rozměr. Podobnou dramatickou situaci totiž zažil už před rokem v Praze, kde také pomáhal zastavit rozjeté hořící vozidlo. Tehdy musel k zastavení auta použít opakované nárazy služebního vozu, aby zabránil jeho vjetí mezi čekající řidiče. Ani v tomto případě se naštěstí nikomu nic nestalo.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 22. listopadu 2025.