Pomohli jsme samičce puštíka obecného v nouzi

Zraněná a vyčerpaná seděla uprostřed silnice, upozornil nás na ni svědek na lince 158. 

Ve čtvrtek kolem půlnoci informoval svědek naše operační středisko na lince 158 o tom, že  na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku sedí zraněná sova. Naše motorizovaná hlídka byla nedaleko a na uvedené místo dojela zhruba do pěti minut. Bylo zřejmé, že má pták zdravotní problémy a potřebuje pomoc. Samička puštíka obecného odmítala  vstoupit do přepravky, ale k překvapení kolegů sama jednomu z nich přelezla na ruku. Podpraporčíka Petra Waldhausera z obvodního oddělení v Novém Boru si oblíbila natolik, že na ní setrvala v klidu i během jízdy autem. Jeho kolega rotný Jakub Schoř se krátce po půlnoci dovolal na paní Věru Gilovou majitelku Ptačího domu Dubá - stanice pomoci pro handicapy, se kterou se dohodli na předání pacienta v České Lípě, kam za nimi v tuto noční dobu ochotně vyjela. 

Máme i nejnovější zprávy o sovičce. U paní Gilové zůstane už v trvalé péči, protože by se svými zdravotními potížemi po úrazech a zřejmě i po čerstvé srážce s autem ve volné přírodě dlouho nežila. Ve stanici pomoci nyní dostává potřebné léky a dokonce tu bude nějaký čas bydlet s jinou zachráněnou samičkou puštíka páleného, která ji naučí adaptovat se  na nové prostředí. Jsme rádi, že jsme k jejímu uzdravení také mohli přispět,  a to  díky pánovi, který nás na nočního dravce v nouzi upozornil.

6. 2. 2026
por. Bc. Ivana Baláková

