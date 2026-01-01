Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Pomohli jsme samičce puštíka obecného v nouzi
Zraněná a vyčerpaná seděla uprostřed silnice, upozornil nás na ni svědek na lince 158.
Ve čtvrtek kolem půlnoci informoval svědek naše operační středisko na lince 158 o tom, že na silnici mezi Svojkovem a Sloupem v Čechách na Českolipsku sedí zraněná sova. Naše motorizovaná hlídka byla nedaleko a na uvedené místo dojela zhruba do pěti minut. Bylo zřejmé, že má pták zdravotní problémy a potřebuje pomoc. Samička puštíka obecného odmítala vstoupit do přepravky, ale k překvapení kolegů sama jednomu z nich přelezla na ruku. Podpraporčíka Petra Waldhausera z obvodního oddělení v Novém Boru si oblíbila natolik, že na ní setrvala v klidu i během jízdy autem. Jeho kolega rotný Jakub Schoř se krátce po půlnoci dovolal na paní Věru Gilovou majitelku Ptačího domu Dubá - stanice pomoci pro handicapy, se kterou se dohodli na předání pacienta v České Lípě, kam za nimi v tuto noční dobu ochotně vyjela.
Máme i nejnovější zprávy o sovičce. U paní Gilové zůstane už v trvalé péči, protože by se svými zdravotními potížemi po úrazech a zřejmě i po čerstvé srážce s autem ve volné přírodě dlouho nežila. Ve stanici pomoci nyní dostává potřebné léky a dokonce tu bude nějaký čas bydlet s jinou zachráněnou samičkou puštíka páleného, která ji naučí adaptovat se na nové prostředí. Jsme rádi, že jsme k jejímu uzdravení také mohli přispět, a to díky pánovi, který nás na nočního dravce v nouzi upozornil.
6. 2. 2026
por. Bc. Ivana Baláková