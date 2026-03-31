Pomoc2
Příslušníci Integrovaného záchranného systému (IZS) jsou symbolem pomoci, odvahy a nasazení. Denně čelí krizovým situacím, v nichž jde často o lidský život či zdraví. Jejich pomoc však nekončí v terénu - mnozí z nich pravidelně darují krev a tím významně podporují zdravotnický systém i mimo svou službu.
Dne 31. března 2026 se v rámci akce Pomoc2 setkali na transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc policisté z Olomouckého kraje společně s kolegy z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, Velitelství Vojenské policie Olomouc, Velitelství pozemních sil Armády ČR Olomouc a Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Svým přístupem tak ukázali, že pomoc není jen otázkou profese, ale především osobního postoje.
Na výzvu k darování krve a plazmy reagovalo sto členů IZS, přičemž téměř polovina dárců byli policisté z Olomoucka, Prostějovska a Přerovska. Tohoto zájmu si velmi vážíme.
Darování krve má zásadní význam - dává naději a šanci na život těm, kteří ji nejvíce potřebují. Poděkování patří všem kolegům i ostatním členům IZS, kteří si našli čas a přišli pomoci touto nenahraditelnou formou. Zároveň děkujeme Fakultní nemocnici Olomouc za organizaci a doprovodný program, který celé setkání zpříjemnil a obohatil.
prap. Bc. Martina Kopecká
31. března 2026