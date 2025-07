Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Pomoc zraněnému neposkytla

CHOMUTOVSKO - Po způsobení nehody doručila jídlo a z místa odjela, policisté ji vzápětí vypátrali.

Až pětiletý trest odnětí svobody může u soudu hrozit ženě z Lounska. Ta podle dosavadních zjištění policistů v březnu v odpoledních hodinách způsobila na sídlišti v Chomutově dopravní nehodu, od které odjela, aniž by zraněnému poskytla pomoc. K nehodě mělo podle výsledků šetření dojít tak, že žena jedoucí ulicí Kamenná ve směru od sídliště Písečná na úrovni autobusové zastávky Zahradní TIP náhle prudce změnila směr jízdy vpravo, kde měla v úmyslu zastavit z důvodu doručení jídla v rámci svého zaměstnání pro doručovací firmu. Tím však ohrozila za ní jedoucího řidiče motocyklu, který musel začít prudce brzdit a změnit směr jízdy, což vedlo k pádu motocyklu i jeho řidiče na vozovku a následnému střetu motorky se zmíněným autem. Reakce řidičky byla zarážející. Místo, aby ihned zamířila k očividně zraněnému muži, zaparkovala vozidlo na přilehlé parkoviště a šla doručit objednané jídlo. Poté se do auta vrátila a chvíli z něho pozorovala, co se děje. Na místě zraněnému již pomáhali svědci a přijeli policisté. V tu chvíli dotyčná z místa odjela, neboť se prý domnívala, že s nehodou nemá nic společného a že na nehodě neměla účast. Její další cesta směřovala do otvické obchodní zóny, kam jela pro další objednané jídlo. Tam ji však po chvilce i s jejím vozidlem vypátrali policisté a žena se tak musela na místo nehody vrátit.

Podle zjištění policistů žádný z účastníků nehody nebyl pod vlivem alkoholu ani jiných návykových látek.

V důsledku nehody utrpěl 41letý řidič motorky těžké zranění, s nímž byl převezen do nemocnice, kde byl hospitalizován a operován.

Vyšetřovatel v tomto týdnu zahájil trestní stíhání 55 leté řidičky. Obvinil ji ze spáchání trestných činů těžké ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku.

Poskytnutí pomoci osobě, která je v nebezpečí smrti nebo má očividně zdravotní problém, či je zraněná, by mělo být samozřejmostí. Nebuďme lhostejní ke svému okolí a snažme se podle svých možností pomoci, když je to nutné.

Mějme na paměti, že poskytnout pomoc alespoň tím, že přivoláme zdravotnickou záchrannou službu, je naší zákonnou povinností.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov, 3. července 2025

vytisknout e-mailem