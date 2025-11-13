Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Pomoc těhotné ženě na dálnici
Hlídka policistů z oddělení silničního dohledu využila svého oprávnění a doprovodila těhotnou ženu s partnerem k rokycanskému sjezdu, kde si ji do péče převzali přivolaní záchranáři a lékař.
Předporodní komplikace překvapily mladou ženu na cestě po dálnici D5, když včera ve dvě hodiny odpoledne projížděla s partnerem nedaleko Rokycan. Právě v tomto úseku probíhají aktuálně stavební práce, je zde zúžení, a tudíž i hustší provoz. Řidič jedoucí v koloně vozidel mezi dvěma kamiony se chtěl zařadit do levého jízdního pruhu, kde zrovna projížděla hlídka policistů z oddělení silničního dohledu. Kolegové jej pustili před sebe, aniž by měli tušení, že za chvíli budou právě této osádce pomáhat. Po přibližně 100 m velmi pomalé jízdy, před nimi jedoucí řidič ale zastavil a přišel kolegům sdělit, že potřebuje pomoc, protože paní asi rodí. Kolegové ihned zkontaktovali naše operační středisko, spojili se také s operátorkou ze zdravotnické záchranné služby a se zapnutými majáky umožnili vozidlu s nastávající maminkou podstatně rychlejší a také bezpečný průjezd kolenou pomalu jedoucích vozidel. Se zdravotnickou záchrannou službou se přitom domluvili, že se společně setkají u sjezdu na Rokycany. Tam krátce poté přijelo vozidlo s lékařem a sanitka a záchranáři si již převzali ženu do své odborné péče. Paní byla vyšetřena ještě na místě v sanitce, a proto kolegové zpomalovali provoz a regulovali dopravu, aby vyšetření mladé ženy proběhlo co možná nejbezpečněji. Následně již záchranáři převezli paní do jedné z plzeňských nemocnic. Miminku se na svět zatím úplně nechtělo, ale i tak bylo důležité, aby měla nastávající maminka co nejdříve poskytnutou zdravotní péči.
Chtěli bychom poděkovat všem řidičům, kteří dodrželi záchranářskou uličku a umožnili nám naprosto hladký průjezd. Její dodržování má svůj smysl.
mjr. Mgr. Pavla Burešová
13. listopadu 2025