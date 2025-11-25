Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Pomoc při vážném pracovním úrazu

Policisté z hlídkové služby asistovali při záchraně muže, který utrpěl vlivem nešťastné náhody částečnou amputaci ruky. 

Operační důstojník na lince 158 přijal, ve čtvrtek kolem jedné hodiny ranní, oznámení o těžce zraněném muži v metru na Václavském náměstí. Policisté z oddělení hlídkové služby Prahy II okamžitě vyrazili na místo, kde zjistili, že se na nástupišti nachází muž s částečně amputovanou rukou. Na místě probíhala rekonstrukce a ve chvíli, kdy popojížděla servisní souprava, tak nešťastně upadl přímo pod kola vlaku. Hlídka byla na místě současně se záchranáři, kteří policistům poskytli záchranný batoh a oni se tak mohli věnovat přípravě všech potřebných zařízení. Policisté mezitím rozstříhali oděv zraněného a odhalili všechny rány na těle. Muž utrpěl velké poškození levé paže, která velmi silně krvácela, a tak mu na paži umístili turniket k zastavení krvácení a dále postupovali dle instrukcí záchranářů. Ti si poté muže převzali do své péče a odvezli jej do nemocnice k dalšímu ošetření. 

Zakročující policisté přejí zraněnému muži brzké uzdravení a jsou velmi rádi, že mu mohli v takové situaci poskytnout potřebnou pomoc. 

por. Richard Hrdina
25. listopadu 2025

