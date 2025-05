Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Pomněnkový den nás učí nezapomínat

BEROUNSKO – Blíží se Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Tento den je výzvou k prevenci, zvýšení povědomí a důležitosti připomenutí rychlé reakce při ztrátě dítěte.

25. května si připomínáme Mezinárodní den pohřešovaných dětí, známý také jako Pomněnkový den. Symbolem je modrá pomněnka – květina, která připomíná děti, které se ztratily a dosud nenašly cestu zpět. Tento den se zrodil ve Spojených státech amerických. Česká republika si tento den připomíná od roku 2004.

Proč si Pomněnkový den připomínáme?

Tento den vznikl jako reakce na zmizení šestiletého Ethana Patze z New Yorku v roce 1979. Jeho příběh odstartoval celosvětové hnutí za lepší ochranu dětí. Je zásadní pravidelně připomínat to, jak důležité je dbát na prevenci pohřešování dětí a být připraven v případě nouze.

Prevence jako základ

Mluvte s dětmi o tom, jak se chovat venku , komu důvěřovat a co dělat, když se ztratí.

Naučte děti znát své jméno, adresu a telefon na rodiče .

Dohodněte si s dítětem bezpečné heslo , které může použít, když pro něj přijde někdo cizí.

Používejte aplikace pro sdílení polohy , pokud je to vhodné.

Učte děti, že je v pořádku říct „ne“ a odejít, pokud se cítí nepříjemně.

Statistiky pátrání po osobách mladších 18 let, jsou za posledních několik let takřka konzistentní. Do charakteru pohřešování, se ale vmísil nový fenomén, kdy namísto pátrání po dětech, kterým by mohlo být ublíženo, se pátrá po dětech, které chtějí ublížit samy sobě nebo svému okolí. Tento trend jde ruku v ruce s narůstajícím násilím a agresivitou dětí.

Statistiky pohřešovaných osob do 18 let

rok 2020 – 1788 osob

rok 2021 – 2022 osob

rok 2022 – 2231- osob

rok 2023 – 2126 osob

rok 2024 – 2173 osob

Děti by měly vědět, že nejsou samy – mají kolem sebe lidi, kterým mohou důvěřovat. Je důležité, aby:

měly možnost mluvit o svých pocitech a obavách

věděly, že v krizové situaci mají právo požádat o pomoc

věděly, kde mají pomoc hledat – rodiče, učitelé, policie, školní psycholog

Nečekejme ale na krizové situace – mluvme s dětmi už teď. Pomůžeme tím vytvořit bezpečné prostředí pro všechny děti.

nprap. Simona Vacherlohnová

preventistka PČR ÚO Beroun

22. května 2025

