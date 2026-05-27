Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Pomněnkový den
Smyslem tohoto dne je upozornit veřejnost na fenomén pohřešovaných dětí, dětí na útěku, např. kvůli domácímu násilí.
Jako tradičně, i letos jsme si 25. května připoměli Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Symbolem je pomněnka podle jejího anglického názvu, který v překladu znamená „nezapomeň na mě“. V daný den se v roce 1979 ztratil v New Yorku při cestě do školy šestiletý Etan. Přes veškeré usilovné pátrání se ho nepodařilo nalézt. Jeho případ se stal impulzem k vytvoření rozsáhlých databází pohřešovaných osob. Smyslem tohoto dne je upozornit veřejnost na fenomén pohřešovaných dětí, dětí na útěku, např. kvůli domácímu násilí, či na hledání dětí, které si chtějí ublížit.
Narůstající frustrace dětí při neřešení jejich problémů může vést k páchání násilí vůči sobě či jiným. Na ochranu ohrožených dětí vznikly, tzv. KID karty. Poskytují vodítka k identifikaci ohrožení života, bezpečí a zdraví dětí. Jsou určeny pro veřejnost, pro rodiče, ale i pro profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi.
Pro rychlé a úspěšné nalezení pohřešovaných dětí funguje systém pátrání, jeho součástí je i mobilní aplikace ECHO, která je přímo propojena na policejní databázi pohřešovaných osob v ohrožení. Systém umožňuje bezprostřední zapojení sdělovacích prostředků a také široké veřejnosti do pátrání. V loňském roce pátrali policisté na Příbramsku po 14 dětech.
por. Bc. Monika Schindlová, DiS.
komisař
P ČR Příbram
27. květen 2026